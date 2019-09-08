В Польше выступили за примирение с Россией
Польской стороне следует начать выстраивать отношения с российской стороной, пишет Лукаш Гадзала в газете Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Из-за отсутствия польско-российского диалога Москва теряет намного меньше, чем мы", - начал Гадзала.
По его словам, в настоящее время отношения двух стран оставляют желать лучшего. Даже после встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и польского коллеги Яцека Чапутовича ничего не изменилось.
Польский журналист отметил, что попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, так как конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них.
"Для Польши крайне важно поговорить с Кремлем, потому что это единственный способ снизить напряженность в двусторонних отношениях", - заключил Гадзала.
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