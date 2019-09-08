Польской стороне следует начать выстраивать отношения с российской стороной, пишет Лукаш Гадзала в газете Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из-за отсутствия польско-российского диалога Москва теряет намного меньше, чем мы", - начал Гадзала.

По его словам, в настоящее время отношения двух стран оставляют желать лучшего. Даже после встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и польского коллеги Яцека Чапутовича ничего не изменилось.

Польский журналист отметил, что попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, так как конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них.

"Для Польши крайне важно поговорить с Кремлем, потому что это единственный способ снизить напряженность в двусторонних отношениях", - заключил Гадзала.

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