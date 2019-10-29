До шести человек выросло число жертв землетрясения на юге Филиппин, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Еще более 100 человек получили травмы. Ранее поступали данным об одном погибшем и 43 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник на острове Минданао на юге Филиппин. В некоторых поселениях сельской местности провинции Котабато разрушено около 90% жилых домов.

Эпицентр землетрясения залегал в районе муниципалитете Тулунан - там же, где произошло землетрясение двумя неделями ранее, 16 октября. Тогда травмы получили порядка 200 человек.

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