https://news.day.az/world/1170526.html Возросло число жертв страшного землетрясения на Филлипинах, более 100 раненых
Возросло число жертв страшного землетрясения на Филлипинах, более 100 раненых
До шести человек выросло число жертв землетрясения на юге Филиппин, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Еще более 100 человек получили травмы. Ранее поступали данным об одном погибшем и 43 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник на острове Минданао на юге Филиппин. В некоторых поселениях сельской местности провинции Котабато разрушено около 90% жилых домов.
Эпицентр землетрясения залегал в районе муниципалитете Тулунан - там же, где произошло землетрясение двумя неделями ранее, 16 октября. Тогда травмы получили порядка 200 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре