В эти минуты на горнолыжном курорте в Польше разбирают завалы. Мощный взрыв там просто стер с лица земли трехэтажный дом, в котором проживали две семьи.

Здание превратилось в груду камней, которую спасатели сейчас разбирают вручную. Использовать технику слишком опасно: под обломками могут находиться пострадавшие - по предварительной информации, восемь человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Спасательная операция началась не сразу - специалистам пришлось сначала тушить сильный пожар, который возник на месте взрыва. Его причиной стала утечка газа.

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