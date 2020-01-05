МИД Ирака в воскресенье передал послу США письмо, в котором осудил американскую операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и расценил ее как нарушение суверенитета Ирака. Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Использование иракской территории для нападения на третьи страны недопустимо", - сообщил телеканал со ссылкой на МИД.



Сейчас в парламенте Ирака проходит заседание, на котором обсуждается вопрос вывода американских войск с иракской территории.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

