ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Страны Евросоюза достигли политической договоренности об открытии переговоров о вступлении в союз с Албанией и Северной Македонией.

Об этом мировую общественность проинформировал на своей странице в Twitter комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгели, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он поздравил Албанию и Северную Македонию и подчеркнул, что данный шаг является важным сигналам для государств западных Балкан о том, что их политическое будущее находится в Европейском Союзе.

В настоящий момент в ЕС, от которого 31 января 2020 года отделилась Великобритания, насчитывает 27 стран-участниц.

Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.

ЕС ведет также переговоры о вступлении с Сербией и Черногорией.