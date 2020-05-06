На столицу Нигера обрушилась гигантская песчаная буря

Небо багрового цвета увидели жители столицы Нигера. Город оказался во власти песчаной бури.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, облака пыли и песка из пустыни Сахара буквально заволокли город. Мощный ветер гнал песок через всю страну в Атлантический океан. Это явление характерно для страны во время "сухого" сезона. Обычно он длится с января по апрель и приносит с собой вот такой яркий эффект.