УЕФА пытается минимизировать загрязнение окружающей среды на своих соревнованиях

УЕФА является единственной европейской ассоциацией, которая планирует минимизировать загрязнения от соревнований.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках Всемирного дня окружающей среды УЕФА подтвердила обязательство компенсировать загрязнение, вызванное выбросами от авиаперевозок футбольных команд во время Euro2020, которое перенесено на 2021 год.

Согласно исследованию организации, прибытие команд и обслуживающего персонала на континентальные соревнования, которые будут проведены в 12 городах в 12 разных странах, приведет к выбросу 425 000 тонн углерода.

Обязательство УЕФА состоит в том, чтобы посадить 600 тыс. деревьев в 12 принимающих странах и купить углеродные кредиты у австралийской компании South Pole (Южный полюс), которая превратит их в более эффективные печи в сельской Руанде. Проект в африканской стране направлен на достижение значительного сокращения потребления топлива, которое обычно происходит в результате сжигания древесины или древесного угля, являющихся основными источниками энергии для населения Руанды, и, таким образом, сокращение выбросов метана и углекислого газа.

Эта инициатива УЕФА является исключением среди европейских ассоциаций различных видов спорта.