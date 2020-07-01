Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией

Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, соответствующее письмо Министерство обороны страны направило в НАТО. В нем говорится, что Париж надеется на приверженность Североатлантического альянса эмбарго на поставки оружия в Ливию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также отказ от операции связан с инцидентом с участием французского и турецкого судов в Средиземном море. В июне турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В случившемся оказался замешан и второй фрегат Военно-морских сил Турции.