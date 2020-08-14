https://news.day.az/world/1262250.html Worldometers: В мире число заразившихся COVID-19 превысило 21 миллион
Worldometers: В мире число заразившихся COVID-19 превысило 21 миллион
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 21 миллион.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "worldometers", число заразившихся коронавирусом достигло 21 072 125.
Согласно информации, от коронавируса умер 757 471 человек, вылечились 13 924 364 человека.
Отметим, США, Бразилия и Индия находятся в первой "тройке" стран с самым высоким уровнем заражения коронавирусом.
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