В Германии решили ввести штраф в 50 евро за отсутствие маски

Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса, сообщила канцлер Ангела Меркель.

Она констатировала, что в последние месяцы инфекционные показатели в стране выросли. В свете этого власти намерены пересмотреть стратегии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По итогам многочасовых переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГканцлер сообщила журналистам о решении ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт.

Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за весь период зафиксировано 239 637 случаев COVID-19. Скончались от заболевания 9 289 человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427.