В автомобиль министра культуры Чехии врезался грузовик

В служебный автомобиль министра культуры Чехии Лубомира Заоралека, в котором он вместе с водителем направлялся в четверг из Праги в город Острава на северо-востоке республики, врезался большегрузный автомобиль международных перевозок, принадлежащий одной из транспортных компаний Болгарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Чешское радио.

Авария произошла на 19-м километре скоростной магистрали, ведущей от Праги в восточные регионы республики. По данным полиции, никто не пострадал. Движение по трассе в месте ЧП в направлении от Праги было временно остановлено.

Заоралек в 2017 году, занимавший тогда пост министра иностранных дел Чехии, попал в подобную аварию близ города Зноймо на юго-востоке республики. В его служебный автомобиль на значительной скорости врезалась другая машина. Министр получил травму головы и в течение нескольких недель находился на лечении.