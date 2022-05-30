https://news.day.az/world/1466281.html Смертельная давка на юге Нигерии - ВИДЕО
Смертельная давка на юге Нигерии - ВИДЕО
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии. Трагедия произошла в городе Порт-Харкорте штата Риверс в субботу утром, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Люди пытались прорваться на благотворительное мероприятие, организованное церковью, в одном из местных клубов. Там раздавали подарки, одежду, продукты питания малоимущим.
Сообщается, что среди жертв - беременная женщина и много детей. Госпитализированы по меньшей мере семь пострадавших. Также есть сведения о том, что представители церкви подверглись нападению со стороны родственников погибших.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре