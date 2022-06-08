В Индии нашли необычный способ спастись от последствий изменения климата

В индийском штате Раджастан нашли необычный способ спастись от последствий изменения климата. Граждане страны начали сажать растения в честь похорон, свадеб, рождения детей и других значимых семейных событий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жители штата сажают деревья в рамках многолетней программы озеленения пустынных земель "Семейное лесное хозяйство". Целью проекта является сохранение лесных ресурсов Индии. Сажать можно только местные растения, так как другие виды могут навредить экосистеме.

Расположенный на северо-западе страны Раджастан отличается высокой степенью деградации почвы. Земля страдает от сельского хозяйства, вырубки лесов, строительства и глобального потепления. Леса составляют только 8% территории. Плохое качество почвы подрывает продовольственную безопасность и лишает жителей части доходов. Включение посадки растений в национальные традиции помогло повысить уровень грунтовых вод и урожайность, а также частично восстановить биоразнообразие. К настоящему моменту участники программы посадили около 3,5 млн деревьев.