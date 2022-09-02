В Литве проведут соревнования по экономии среди предприятий и граждан

Имущественный банк Литвы совместно с министерством финансов проведет в стране соревнования по экономии среди предприятий и граждан, сообщает пресс-служба банка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Управляющий государственным имуществом банк совместно с министерством финансов объявляет национальные соревнования по экономии PutinOut", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соревнования стартуют 2 сентября и продлятся до конца года.

По словам организаторов, цель мероприятия заключается в том, чтобы побудить предприятия и людей больше экономить.

В банке рассказали, что три предприятия, которые сэкономят больше всего расходов, получат по €50 тыс. на обновление помещений, а коллективы победителей пригласят на церемонию награждения.

Кроме того, для общества введут особенные призы, которые вручат жителям, которые экономят наиболее оригинально.