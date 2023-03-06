В Иране к смертной казни приговорены еще 6 человек

Революционный суд г. Ахваз (Иран) приговорил к смертной казни 6 человек.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство Tasnim News.

Как говорится в сообщении агентства, эти лица обвиняются в убийстве двух членов сил "Басидж", а также полицейского и одного военнослужащего.

Шесть человек, в отношении которых избрана смертная казнь, являются членами "Арабского движения за свободу Ахваза", которая действуют в иранской провинции Хузистан с 1999 года. После ряда взрывов и обстрелов военной и гражданской целей, организованных в Иране, это движение признано террористической организацией. Ее цель - отторжение провинции Хузистан от Ирана и создание арабского государства.

Главный офис движения находится в Дании и Нидерландах.