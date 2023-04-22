Десятки дипломатов Германии высылаются из РФ

Россия высылает 34 из приблизительно 90 работающих в Москве германских дипломатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу со ссылкой на собственные источники газета Bild.

Высылка дипперсонала, как заявили в МИД РФ, стала реакцией на "враждебные действия Берлина". Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено.