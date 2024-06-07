Избрание города Шуша культурной столицей исламского мира играет большую роль в повышении узнаваемости города

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов встретился в штаб-квартире ИСЕСКО с генеральным директором организации Салимом бин Мухаммадом аль-Малики. Встреча прошла в рамках Дней города Шуша, организованных в Рабате (Королевство Марокко) Управлением государственного заповедника города Шуша.

Как сообщает Trend, во встрече приняли участие посол Азербайджана в Королевстве Марокко Назим Самедов, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, другие сотрудники дипломатического представительства и заповедника, а также официальные лица ИСЕСКО. На прошедшей в дружеской атмосфере встрече было подчеркнуто, что избрание Шуши культурной столицей исламского мира в 2024 году играет важную роль в повышении узнаваемости этого исторического города, обладающего богатой культурой, росте туристического потенциала и в то же время в налаживании контактов в международной плоскости.

Салим бин Мухаммад аль-Малики, вспомнив теплыми словами свою недавнюю поездку в Шушу и встречу с Президентом Ильхамом Алиевым, назвал важным событием мероприятие "Дни города Шуша", состоявшееся 7 июня в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате, и выразил уверенность в том, что этот день навсегда останется в памяти гостей.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Шушу сегодня посещают гости из разных стран мира, наряду с этим история, культура и обычаи Шуши представляются в других городах.

В завершение встречи генеральному директору были вручены памятные подарки из Шуши.

Позже по приглашению генерального директора организации Салима бин Мухаммада аль-Малики была организована интересная и запоминающаяся экскурсия в Музей Пророка, расположенный в штаб-квартире ИСЕСКО.