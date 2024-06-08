Вниманию учителей, не прошедших аттестацию

Сегодня учителя, не прошедшие аттестацию в прошлом году, будут сдавать сертификационный экзамен.

Преподаватели, участвующие в переаттестации, могут ознакомиться с информацией о времени, дате и месте проведения тестовых экзаменов на платформе portal.edu.az. В этом году к обучению были привлечены 493 учителя азербайджанского языка и литературы и 5 495 учителей начальных школ, не прошедших организованную в 2023 году аттестацию.передает Day.Az.

21-22 и 24 июня состоится этап тестовых экзаменов в рамках процесса сертификации для учителей, которые будут участвовать в нем впервые. В этом году сертификация впервые пройдет в Нахчыване, и в ней примут участие 367 учителей. В этом году планируется сертификация учителей по математике, азербайджанскому языку, английскому языку, русскому языку (азербайджанский сектор), русскому языку и русской литературе (русский сектор), немецкому и французскому языкам.

В прошлогодней аттестации принял участие 29 951 учитель. Зарплата 5 246 учителей, прошедших сертификацию, была увеличена на 35%, а 17 914 учителям в размере 10%.

В этом году в процесс сертификации будут вовлечены более 30 000 преподавателей.

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