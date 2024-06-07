В Анталии прошел ливень и пыльная буря

Международный аэропорт Антальи некоторое время не принимал и не отправлял рейсы во второй половине дня из-за сильного ветра и пыльной бури. В результате ливня, который обрушился на турецкий курорт, были отмечены сбои в электроснабжении некоторых районов, работе трамваев.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

По его данным, температура в Анталье, которая в течение недели держится на отметке 40 градусов, в районе 15:30 местного времени (совпадает с мск) резко опустилась на 15 градусов. 15-минутный ливень, сопровождавшийся ураганным ветром, парализовал движение транспорта в центральной части города, возникли пробки и аварии.

Ветер срывал крыши домов, вырывал с корнями деревья. Нанесен ущерб десяткам машин.

На аэропорт Антальи в течение пяти минут обрушилась пыльная буря. Причиной стал песок, который используется в работах по расширению зоны терминалов. Из-за снизившейся практически до нуля видимости временно были отменены рейсы. Данных о жертвах в результате разгула стихии в Анталье пока не поступало.

Сейсмологи предупредили о резком ухудшении погоды и ливнях в ряде регионов Турции в пятницу вечером, в том числе в Анкаре. Непогода, как прогнозируется, сохранится до полудня субботы.

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