https://news.day.az/economy/1666634.html S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Азербайджана
S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Азербайджана
S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B", сообщает в субботу Day.Az.
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