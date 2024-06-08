S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Азербайджана

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B", сообщает в субботу Day.Az.

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