На Солнце произошли три сильные вспышки

Три сильные вспышки на Солнце произошли в ночь на 8 июня, одна из них была очень мощной.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"В 04:49 (05:49 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3697 (S18W69) произошла вспышка M9.8 продолжительностью 44 минуты, в 03:51 (04:51 по бакинскому времени) и в 03:28 (04:28 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне были зафиксированы вспышки класса M3.4 продолжительностью 18 минут и M1.8 (S10E72) продолжительностью 17 минут соответственно", - сообщили в ИПГ.

Согласно данным центра мониторинга космической погоды ИПГ, за последние 24 часа степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень опасности от потоков протонов после вспышки на Солнце, а также влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли были умеренными. 7 июня ученые зафиксировали умеренную, уровня G2, магнитную бурю на Земле после прошедших ранее выбросов на Солнце.

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.

После серии сильнейших вспышек на Солнце в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!