Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики

Венесуэла и Турция заключили контракты о сотрудничестве в нефтехимической, золотодобывающей и нефтегазовой промышленности.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Day.Az .

"Мы развиваем стратегические проекты и взаимовыгодное партнерство между Турцией и Венесуэлой," - отметил Мадуро на церемонии подписания контрактов.

Президент подчеркнул предпринятые шаги "по формированию нового мира" и "единства Турции и Венесуэлы," напомнив о дружбе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня мы подписываем документы по строительству нефтехимического завода по производству аммониака," - заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы также сообщил о заключении стратегического альянса по сжиженному газу и концессионного контракта на разведку, добычу и коммерциализацию полезных ископаемых, золота и меди.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!