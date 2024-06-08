Задержаны жители Лянкярана, купившие наркотики

У жителей Лянкярана было обнаружено 20 килограммов наркотических средств.

Как сообщили сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками портового отделения Лянкяранского районного отдела полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, были задержаны жители района Агиль Велиев и Анар Велизаде.

Из транспортного средства марки "Опель", в котором они находились, было изъято 20 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

В ходе расследования было установлено, что этот наркотик Агиль Велиев получил от гражданина Ирана по имени "Хафис", личность которого устанавливается.

Разбирательства по факту продолжаются.

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