Назначен заместитель министра финансов Нахчывана

Назначен заместитель министра финансов Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в субботу Day.Az, заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов 7 июня подписал распоряжение о назначении Эльвина Алимарданова заместителем министра финансов.

Отметим, что Эльвин Юсиф оглу Алимарданов начал свою трудовую деятельность в 2013 году в Исполнительной власти Кенгерлинского района, затем работал на различных должностях в финансовой сфере в Налоговом отделении Кенгерлинского района, в производственном объединении "Нахчывангаз" и в Исполнительной власти города Нахчыван.

В эти же годы он занимался педагогической деятельностью по финансовому направлению в Нахчыванском государственном университете и университете "Нахчыван".

21 января 2022 года был назначен на должность директора департамента экономики Центра цифровых инноваций Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), а 11 февраля того же года - на должность заместителя директора департамента финансов и бухгалтерского учета DOST.

Эльвин Алимарданов имеет ряд отечественных и международных сертификатов в области финансов и является автором учебного пособия "Бухгалтерский учет".

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