Израиль бьет рекорды по ликвидации террористов

Более 110 человек ликвидированы или задержаны с начала года израильскими силовиками за причастность к террористической деятельности, что стало рекордным результатом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"С начала года мы ликвидировали и задержали более 110 террористов. Это рекордные показатели", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.

Как подчеркнул Нетаньяху, эти действия по борьбе с терроризмом требуют проведения сложных операций, в том числе в центрах городов, с минимальным ущербом для израильских сил и лиц, не имеющих отношения к террору. "Действительно, 90% жертв с палестинской стороны - террористы. Хочу подчеркнуть - это достижение международного масштаба", - сказал он.

По мнению израильского премьера, силы безопасности страны показывают выдающиеся результаты в области борьбы с терроризмом и заслуживают в связи с этим "самой высокой оценки и уважения". "Каждый террорист знает, что будет уничтожен. Длинная рука Израиля дотянется до любого, кто попытается причинить вред нашим гражданам", - добавил Нетаньяху.