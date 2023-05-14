https://news.day.az/world/1564308.html Макрон и Зеленский проведут встречу
Макрон и Зеленский проведут встречу
Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже президента Украины Владимира Зеленского, который должен прибыть во Францию в воскресенье вечером.
Об этом сообщает газета L'Opinion, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Издание не уточняет повестку встречи, отметив лишь, что после переговоров с украинским коллегой Макрон поедет в Версаль на конференцию Choose France по обеспечению финансовой привлекательности французских предприятий. Сам же Макрон в беседе с корреспондентами издания отказался подробно рассказывать о предстоящих переговорах.
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