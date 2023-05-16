Больше половины англичан не поддерживают премьера страны Риши Сунака

59% граждан Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской исследовательской компании YouGov, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом 31% респондентов положительно относятся к премьеру.

Согласно результатам опроса, 35% жителей Соединенного королевства положительно относятся к лидеру оппозиции и главе Лейбористской партии Киру Стаммеру, 51% - отрицательно.

Опрос проводился с 14 по 15 мая 2023 года, в нем поучаствовали 2012 человек.

Риши Сунак занял пост премьер-министра Великобритании 25 октября 2022. Он - первый в истории королевства премьер пенджабского происхождения и индуистского вероисповедания, а также самый молодой лидер британского правительства с 1812 года. До своего премьерства Сунак занимал пост главного секретаря (2019-2020) и Канцлера казначейства Великобритании (2020-2022).