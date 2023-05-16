Политика Турции в отношении России останется неизменной

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что политика его страны в отношении России не претерпит изменений после выборов главы республики, второй тур которых состоится 28 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены. Будем продолжать в том же духе", - сказал Эрдоган во вторник в эфире телеканала CNN Türk.