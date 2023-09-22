Главы МИД Турции и Грузии провели переговоры

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, информацию распространило Министерство иностранных дел (МИД) Грузии.

Было отмечено, что на встрече, состоявшейся в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, были рассмотрены вопросы стратегического партнерства между двумя странами. Стороны уделили особое внимание ситуации в регионе.