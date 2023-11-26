"Нас ничто не остановит": Нетаньяху в Газе записал обращение для ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и побывал в одном из обнаруженных туннелей, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Ynet.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных, и в конце концов мы вернем их всех. Мы продолжаем до конца - до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила, воля и решимость достичь всех целей", - сказал Нетаньяху.

В поездке израильского премьера сопровождали начальники штабов и генеральный военный секретарь Ави Гиль.

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