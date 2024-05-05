Южнокорейские самолеты FA-50 обернулись проблемами для польских ВВС

Южнокорейские учебно-боевые самолеты FA-50, закупленные Польшей, создали для вооруженных сил страны большие проблемы. Об этом сообщает портал onet.pl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации уточнили, что договор о приобретении Варшавой 48 истребителей FA-50 подписал прежний министр обороны Мариуш Блащак осенью 2022 года. Но документ не предусматривал закупку необходимого вооружения, запчастей и тренажеров.

"Министр Блащак хотел получить быстрый политический успех, и получил его", - отметили в статье.

Но последствиями необдуманного приобретения стали драматичные проблемы с обучением пилотов и неясные перспективы дальнейшего использования боевых машин. Например, несмотря на то, что восемь польских летчиков прошли обучение пилотированию FA-50 в Южной Корее, полеты без иностранных инструкторов крайне редки.

Руководитель генштаба польской армии генерала Веслав Кукул пояснил изданию, что договор на их (FA-50. - прим. ред.) покупку, был составлен так, что сегодня требуются серьезные усилия для исправления этих недостатков.

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