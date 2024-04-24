Сенат США поддержал пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю

Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инициативу поддержали 79 сенаторов, против высказались 18 законодателей.

20 апреля законопроекты были одобрены в Палате представителей Конгресса. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его.

Пакет законопроектов предусматривает введение санкций в отношении иранских и российских должностных лиц и дальнейшее ограничение экспорта американских технологий, используемых для производства иранских беспилотников. В нем содержатся меры по ограничению экспорта иранской нефти. Кроме того, в пакет была включена инициатива о возможном запрете в США TikTok. Законодатели предлагают дать китайской компании ByteDance один год на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США.

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