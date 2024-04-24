Еврокомиссия перевела Киеву очередной транш помощи

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине очередной транш бюджетной помощи в размере €1,5 млрд в рамках программы общим объемом €50 млрд, рассчитанной до 2027 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия перевела второй транш экстренного финансирования Украины в рамках фонда для Украины в размере €1,5 млрд", - сообщила ЕК в своем заявлении.

Первый транш в размере €4,5 млрд за первые три месяца 2024 года был выплачен в марте.

Еврокомиссия отметила, что после перевода нового транша общий объем помощи Киеву от ЕС вырос, согласно ее подсчетам, до €98,5 млрд. Эта сумма включает свыше €18 млрд, которые были переданы из бюджета Евросоюза странам ЕС за прием и размещение украинских беженцев.

Программа ЕС по бюджетной поддержке Киева объемом €50 млрд формально рассчитана до конца 2027 года. Однако темп расходования этих средств (€1,5 млрд в месяц) приведет к тому, что деньги в фонде закончатся уже в сентябре 2026 года.

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