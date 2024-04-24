ФРГ и Британия объявили об углублении оборонного сотрудничества

Германия и Великобритания договорились углубить сотрудничество в области обороны и расширить свое присутствие в странах Балтии через совместные учения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Берлине канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы договорились углублять наше непосредственное оборонное сотрудничество, в том числе в области оперативного и промышленного сотрудничества, а также дальше развивать наши возможности и оперативную совместимость наших вооруженных сил", - говорится в документе. Необходимость подобных действий объясняется якобы существующей угрозы евро-атлантической безопасности со стороны России.

Так, Берлин и Лондон договорились о том, что будут совместно оптимизировать 155-мм колесную гаубицу с дистанционным управлением (RCH 155). В качестве примера успешного сотрудничества в этой сфере указывается взаимодействие по производству колесных машин Boxer.

Шольц и Сунак также договорились продвигать истребители Eurofighter Typhoon, в том числе "посредством совместной модернизации" парка самолетов, а также "сотрудничества в вопросах экспорта". Помимо этого, отмечается в заявлении, ФРГ и Великобритания намерены сотрудничать в вопросе европейской противовоздушной обороны, координировать действия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стороны также заявили о решимости "расширить европейский вклад в НАТО" и в этой связи усилить присутствие в странах Балтии через совместные учения.

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