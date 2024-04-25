Словакия выступила за мирное урегулирование конфликтов

Словакия выступает за мирное урегулирование ситуации в Украине и всех происходящих в мире конфликтов. Об этом в Facebook написал министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша внешняя политика активно настаивает на использовании инструментов мирной дипломатии. Это, прежде всего, переговоры, соблюдение международных соглашений, а также [активные] дипломатические усилия, потому что без них будет невозможно найти мирные решения споров и конфликтов между странами, - отметил глава МИД. - У Словакии стабильная позиция - мы на стороне международного права и мира. Это не только в случае Украины, но и по другим конфликтам в мире".

Бланар подчеркнул, что его республика на всех уровнях будет реализовывать независимую внешнюю политику. Он отметил необходимость усиления партнерства и взаимодействия стран с целью противодействия угрозам в сфере безопасности. Это сообщение глава МИД опубликовал по случаю отмечаемого в среду Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!