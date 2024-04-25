В Италии предупредили о распространении смертоносного вируса в Европе

Член Европарламента (ЕП) от Италии Джанантонио да Ре предупредил о распространении смертоносного вируса Западного Нила в Европе. Текст обращения евродепутата к Еврокомиссии (ЕК) изучила "Лента.ру", передает Day.Az.

"Согласно статистическим данным, приведенным в последнем отчете Европейского агентства по безопасности продуктов питания, число случаев заражения вирусом Западного Нила в Европейском союзе резко возросло. Вирус Западного Нила передается в Европе через укусы комаров. В 2022 году в Европе был зафиксирован один из самых высоких сезонов заболеваемости за всю историю - 1133 случая, что примерно в семь раз больше, чем в 2021 году", - говорится в тексте письма да Ре.

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с вопросами о ее планах относительно распространения вируса.

"Учитывая, что вирус характеризуется заметно высокой смертностью и уровнем госпитализации (92 случая смерти и почти 87 процентов всех инфицированных были госпитализированы), может ли Еврокомиссия ответить на следующие вопросы: известно ли ей о быстром распространении вируса Западного Нила в Европе? Как она намерена бороться с его распространением?" - поинтересовался автор обращения.

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