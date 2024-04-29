Британия не намерена принимать обратно нелегалов из Ирландии

Соединенное Королевство не будет принимать обратно нелегальных мигрантов, которые с его территории перебираются в Ирландию, пока ЕС не изменит свои правила и не позволит британским властям возвращать нелегалов во Францию. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в правительстве Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не примем ни одного искателя убежища с [территории] ЕС через Ирландию, пока ЕС не согласится с тем, что мы можем посылать их обратно во Францию", - сказал неназванный собеседник телеканала.

Он сделал эти заявления на фоне наплыва нелегальных мигрантов, прибывающих в Ирландию из Великобритании, где был принят закон об их высылке в Руанду. Как сообщает телеканал RTÉ, 80% обратившихся за последние дни к властям Ирландии с прошением об убежище прибыли в страну из Соединенного Королевства через неохраняемую границу с Северной Ирландией. 29 апреля министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти намерена обсудить сложившуюся ситуацию с главой британского МВД Джеймсом Клеверли. 30 апреля ирландский кабмин также намерен представить законопроект, который должен облегчить возвращение нелегалов в Соединенное Королевство.

Этот процесс существенно усложнился после того, как ирландский суд постановил, что в соответствии с законодательством ЕС Великобритания больше не может считаться "безопасной третьей страной". Это связано с политикой британских властей в отношении нелегальных мигрантов, которые были лишены права получить убежище в Соединенном Королевстве и, согласно планам консервативного правительства, будут высылаться в Руанду, с которой было заключено соответствующее соглашение. Как ожидается, первые чартерные рейсы должны вылететь в африканскую страну в начале июля.

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. Всего с 2018 года через Ла-Манш в Великобританию из Франции перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.

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