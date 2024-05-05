В США выступили против расширения НАТО

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО. Об этом он высказался в интервью газете Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению политика, события на Украине представляют собой конфликт, которого "хотели". Он также призвал подвергнуть Североатлантический альянс проверке по многим причинам, в том числе поскольку нынешняя версия организации "не имеет смысла".

"Если обратить внимание на то, что Россия и Китай обладают гиперзвуковыми ракетами, то как возможна передислокация миллиона американских солдат через Атлантику?" - задумался он.

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