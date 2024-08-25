В Тель-Авиве открыли более двухсот бомбоубежищ

В Тель-Авиве, по указанию Управления тыла Израиля, были отменены общественные мероприятия и закрыты пляжи.

Как передает ТАСС, об этом сообщила советник мэра города Илана Михаэли, ообщает Day.Az.

"В городе открыты 240 бомбоубежищ, закрыты пляжи и культурные учреждения, отменены общественные мероприятия. Также предусмотрена программа использования подземных парковок в качестве бомбоубежищ, если возникнет такая необходимость", - отметила она.

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