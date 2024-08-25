https://news.day.az/world/1684057.html В Тель-Авиве открыли более двухсот бомбоубежищ
В Тель-Авиве открыли более двухсот бомбоубежищ
В Тель-Авиве, по указанию Управления тыла Израиля, были отменены общественные мероприятия и закрыты пляжи.
Как передает ТАСС, об этом сообщила советник мэра города Илана Михаэли, ообщает Day.Az.
"В городе открыты 240 бомбоубежищ, закрыты пляжи и культурные учреждения, отменены общественные мероприятия. Также предусмотрена программа использования подземных парковок в качестве бомбоубежищ, если возникнет такая необходимость", - отметила она.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре