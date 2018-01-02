В Москве пьяный мужчина открыл огонь из окна квартиры
Сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу из окна квартиры на севере столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
"Вечером 1 января на службу "02" поступило сообщение от очевидцев, что из окна квартиры жилого дома, находящегося по адресу: 3-й Хорошевский проезд, д. 7, неизвестный мужчина совершил выстрел из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшими на место сотрудниками полиции была установлена квартира, из которой велась стрельба, и задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
"У него был изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным охотничьим оружием, он отправлен на экспертизу. Подозреваемый был задержан", - уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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