Спикер парламента Турции: В истории не было «геноцида армян»

В истории не было "геноцида армян", сказал спикер парламента Турции Исмаил Кахраман. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Турция не боится своей истории.

"Власти Турции неоднократно обращались к Армении в связи с созданием совместной исторической комиссии для расследования событий 1915 года. Но до сих пор никакого ответа от Армении мы не получили", - сказал Кахраман.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

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