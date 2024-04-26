Geely впервые показала будущего конкурента Lixiang L9

Geely на Пекинском автосалоне официально представила свою главную премьеру - новый флагманский кроссовер Starship, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Пока модель дебютировала в статусе концепта, однако в следующем году прототип получит серийную версию, которая станет старшей моделью в линейке Galaxy. По предварительным данным, в продажу автомобиль поступит под индексом L9 по аналогии с флагманскими моделями других брендов, где в названии фигурирует цифра 9, например, Nio ET9 и Lixiang L9. Основным конкурентом модели должен стать Lixiang L9.

Ранее Geely намекали на такое название на презентации Galaxy L7. Тогда в 2023 году представители компании заявили, что линейка Galaxy получит еще несколько новинок. Так, модель L5 появится во втором квартале 2024 года, а L9 - в 2025 году.



Главной фишкой дизайна премиального кроссовера стали распашные двери, которые открываются в разные стороны. Более того, для более комфортной посадки и высадки пассажиров китайские инженеры добавили машине откидывающееся вверх панель с боковыми стеклами и передней стойкой. Практически все технические подробности новинки держатся в секрете.

Ранее было известно, что данная модель, как и практически вся линейка Geely Galaxy, будет оснащаться гибридной силовой установкой.

Geely представила линейку автомобилей Galaxy в феврале 2023 года. Она ориентирована на рынки подключаемых гибридов и электромобилей. На данный момент в линейке присутствуют три автомобиля - кроссовер Galaxy L7 и седаны L6 и E8. Первые два оборудованы гибридной силовой установкой, а E8 - полностью электрический седан.





