Tramp xəbərləri təsdiqlədi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla danışıqların axarında irəlilədiyini bildirib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Prezident təyyarəsində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Tramp yaxın zamanda razılıq əldə olunacağı ilə bağlı xəbərləri təsdiqləyib:

"Düşünürəm ki, onlarla çox qısa zaman kəsiyində razılığa gələcəyik".