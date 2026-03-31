Paşinyan Putinlə görüşəcək
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin aprelin 1-də Moskvada Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla danışıqlar aparacaq.
Day.Az Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremelin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, aparılan danışıqların gündəliyinə bir sıra ikitərəfli və regional məsələlər daxil olacaq.
"Danışıqlarda Rusiya və Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq və ittifaq münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Avrasiya məkanında inteqrasiya əməkdaşlığı, eləcə də regional gündəmin aktual məsələləri, xüsusilə Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat-logistika əlaqələrinin inkişafının müzakirəsi planlaşdırılır", - məlumatda qeyd olunur.
