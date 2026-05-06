Bu gün Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana gübrə və taxıl göndəriləcək

Bu gün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, Ermənistana 4 vaqon gübrə, 4 vaqon taxıl göndəriləcək.

Vaqonlar Biləcəri stansiyasından yola salınacaq.

Xəbər yenilənəcək