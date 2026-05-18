Mənzil cəmiyyətlərin gələcəyinin siyasətinə çevrilməlidir - Bolqarıstan Prezidenti
Mənzil yalnız sosial və ya iqtisadi siyasətin bir hissəsi olaraq qalmamalı, cəmiyyətlərin gələcəyinin siyasətinə çevrilməlidir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova WUF13 çərçivəsində keçirilən Liderlər Sammitində deyib.
Onun sözlərinə görə, mənzil əlçatanlığı yalnız bazar məsələsi deyil, həm də bir ədalət məsələsidir.
"Mənzil əmtəə deyil, hər şeyin başlanğıcıdır. Onsuz sabit iş, uşaqların təhsili, səhiyyəyə çıxış və insanın cəmiyyətin həyatında tamdəyərli iştirakı mümkün deyil", - deyə o vurğulayıb.
İliyana Yotova qeyd edib ki, müasir dünya genişmiqyaslı mənzil böhranı ilə üz-üzədir: milyardlarla insan layiqli şərait olmadan yaşayır, bir milyarddan çox insan isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində məskunlaşıb.
Onun sözlərinə görə, qlobal tələbatın onilliyin sonunadək ödənilməsi üçün sözün əsl mənasında hər saniyə yeni mənzillər tikilməlidir.
O həmçinin bildirib ki, şəhər anlayışının ənənəvi modeli artıq aktuallığını itirib.
"Bu gün söhbət şəhərlər arasındakı sərhədlərin silindiyi, infrastrukturun, nəqliyyat dəhlizlərinin və əmək bazarlarının birləşdiyi polisentrik meqaregionlardan gedir", - deyə Yotova bildirib.
Bolqarıstan Prezidenti milli hökumətlərin, regionların, şəhərlərin və yerli icmaların əməkdaşlığına əsaslanan yeni idarəetmə sisteminin yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb.
O, çıxışında miqrasiya, müharibələr və iqlim dəyişiklikləri məsələlərinə də xüsusi diqqət ayırıb.
Dövlət başçısının sözlərinə görə, münaqişələr və iqlim dəyişiklikləri milyonlarla insanı evlərini tərk etməyə məcbur edir, şəhərlər isə insanların təhlükəsizlik və yeni həyata başlamaq imkanı axtardıqları ilk məkanlara çevrilir.
