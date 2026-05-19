Qatıq və pendir arasında seçim - Hansı daha faydalıdır?
Qatıq və qaymaq pendiri hər ikisi yüksək zülal tərkibli, əzələ, sümük və immun sistemi üçün faydalı məhsullardır.
Day.Az xəbər verir ki, qatıq daha az laktoza malikdir, probiotiklərlə zəngindir və bir sıra mikroelementlərlə bədən üçün əlavə fayda təmin edir.
Qaymaq pendiri isə kasein zənginliyi ilə əzələ bərpasına və toxluq hissinə kömək edir, kalsium və B qrupu vitaminləri ilə sağlamlığı dəstəkləyir. Lakin onun natrium tərkibi nisbətən yüksəkdir və diqqət tələb edir.
Ümumilikdə, qatıq mikroelementlər və probiotik baxımından bir qədər üstün olsa da, zülal mənbəyi kimi qaymaq pendiri bir porsiyada 3 qram daha çox zülal təmin edir. Seçim şəxsi ehtiyac və qida məqsədlərinə görə dəyişir.
