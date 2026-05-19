Yürüş ürək sağlamlığını yaxşılaşdıra bilər
Yürüş, yəni xüsusi çubuqlardan istifadə etməklə edilən yürüş, ürək-damar sistemi üçün faydalıdır.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalar bu fəaliyyət ilə məşğul olan insanların xüsusilə ishemiya xəstəliyi olanlarda ürək funksiyasını artırdığını və dözümlülüyü yaxşılaşdırdığını göstərir.
Bu yürüş həm yuxarı, həm də aşağı bədən əzələlərini işə salır, ürək döyüntüsünü artırır və funksional qabiliyyəti yüksəldir. 12 həftəlik proqramdan sonra iştirakçılar altı dəqiqəlik yürüş testində daha yaxşı nəticələr göstəriblər.
Mütəxəssislər qeyd edir ki, yürüş sadə və əlçatan məşq növüdür, həm dözümlülüyü artırır, həm də enerji sərfini yüksəldir.
ABŞ Ürək Assosiasiyası həftədə 150 dəqiqə orta və ya 75 dəqiqə yüksək intensivlikli aerobik məşqləri tövsiyə edir, yürüş bu göstəricilərə daxildir.
