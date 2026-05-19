Azərbaycan müxtəlif ekoloji problemlərlə üzləşib - Umayra Tağıyeva
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva WUF13 çərçivəsində keçirilən "Erkən xəbərdarlıq sistemləri və iqlim dayanıqlı şəhərlər" adlı tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, iqlim böhranı, iqlim dəyişikliyi və biomüxtəlifliyin itməsi şəhərlərin və icmaların dayanıqlı inkişafı və davamlılığı üçün yeni bir sistemin yaradılmasını zəruri edir:
"Bir çox şəhərlərdə iqlim dəyişikliyi ekosistemləri yaşayış, müşahidə və davamlılıq üçün uyğun formaya malik deyil. Azərbaycan da müxtəlif ekoloji problemlər və iqlimlə bağlı təhlükələrlə üzləşib. Şəhərlərdə iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəli risk və fəlakətlərə qarşı dayanıqlı bina və infrastrukturun qurulması olduqca vacibdir. İstilik dalğaları, daşqınlar və digər təhlükələr ciddi problemlər yaradır. Etibarlı, əlçatan və vaxtında xəbərdarlıq və hesabat sistemləri təbii fəlakətlər zamanı insan itkilərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Təbii fəlakətlər üçün təhlükəsiz xəbərdarlıq və proqnozlaşdırma sistemləri seçim deyil, həyat xilas edən investisiyalardır".
Umayra Tağıyeva bildirib ki, ekstremal hava şəraiti və iqlim dəyişikliyi problemlərinə cavab verərkən, şəhərlərdə daha güclü və dayanıqlı infrastrukturun qurulmasına ehtiyac yaranır. İqlim dəyişikliyi və fəlakətlərin təsiri də məhz fəlakət kontekstində nəzərdən keçirilir.
"İqlim fondu çərçivəsində biz Azərbaycanda dayanıqlılığı artırmaq üçün iqlim məlumatları və su keyfiyyəti sistemlərinin gücləndirilməsinə yönəlmiş yanaşmaları həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Hökumətimiz milli ictimai sistemin modernləşdirilməsinə investisiya qoyaraq konkret addımlar atmışdır. Son beş il ərzində sistemlərin 70%-i artıq modernləşdirilmiş və müasir texnologiyalarla təchiz olunub", - deyə o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, WUF13 mayın 17-dən 22-dək BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı çərçivəsində Bakıda keçirilir.
Tədbirin proqramı mənzil təminatı məsələsi kimi dünyanın ən aktual problemlərindən birinin müzakirəsi üçün müxtəlif maraqlı tərəfləri və həmfikir qrupların nümayəndələrini bir araya gətirir.
"Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş WUF13 tədbiri dünyanın müxtəlif ölkələrinin milli hökumətlərini, eləcə də icmaları, mütəxəssisləri və tərəfdaşları fikir mübadiləsi aparmaq, siyasi yanaşmalar formalaşdırmaq və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində həll yollarının tapılması istiqamətində fəaliyyəti sürətləndirmək üçün bir araya gətirir.
Proqram praktiki və həll yönümlü platformalar, həmçinin interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələrin aparılması üçün imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını təmin edir.
