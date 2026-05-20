Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığı üzrə yeni ekoloji layihələr hazırlanır - Günel Quliyeva
Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində ekoloji və infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi istiqamətində hazırlıq işləri davam etdirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyinin Xarici Maliyyə Təşkilatları və İnvestisiya Fondları ilə İş Departamentinin Beynəlxalq İnvestisiya Fondları və Donorlarla Əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Günel Quliyeva WUF13 çərçivəsində "Plastik çirklənməsi ilə mübarizə: yaşanıla bilən şəhərlərin və dairəvi iqtisadiyyatın təşviqi" mövzusunda keçirilən panel müzakirəsində deyib.
O qeyd edib ki, dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi istiqamətində ilk mühüm addım dəniz suyunun təmizlənməsi ilə bağlı layihə olub.
"Bu layihə növbəti təşəbbüslərin gündəmə gətirilməsinə imkan yaratdı", - deyə o bildirib.
G.Quliyevanın sözlərinə görə, Nazirlər Kabineti tərəfindən 2025-ci ildə və növbəti illərdə icra olunacaq dövlət özəl tərəfdaşlığı layihələri üzrə siyasət istiqamətlərinin hazırlanması davam etdirilir.
"Bu çərçivədə digər qurumlarla əməkdaşlıq əsasında yeni layihələrin həyata keçirilməsi üçün hazırlıq işləri aparılır", deyə o əlavə edib.
Şöbə müdiri bildirib ki, yalnız dövlət büdcəsi hesabına deyil, özəl sektorun maliyyə imkanlarından istifadə etməklə də bu sahədə inkişafın sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur.
"Dövlət özəl tərəfdaşlığı vasitəsilə özəl sektorun prosesə cəlb olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır", deyə G.Quliyeva vurğulayıb.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda WUF13-ün dördüncü günü keçirilir.
Forumun ilk günündə Yeni Şəhər Gündəliyinə həsr olunmuş nazirlər görüşü, nazirlərin dəyirmi masası, qadın və vətəndaş cəmiyyəti assambleyaları, biznes sessiyaları və şəhərlərin rifahı ilə bağlı müzakirələr baş tutub. Forum çərçivəsində həmçinin BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib.
Forumun ikinci günü ilk dəfə təşkil olunan Liderlər Sammiti ilə diqqət çəkib. Həmin gün qlobal mənzil böhranı, urbanizasiya siyasəti və şəhərlərin dayanıqlılığına həsr olunmuş yüksək səviyyəli müzakirələr keçirilib. Eyni zamanda, WUF13 çərçivəsində Mexiko şəhərinin pavilyonunun açılışı olub. Pavilyon Latın Amerikası regionu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və WUF14-ə hazırlıq üçün mühüm platforma kimi təqdim edilib.
WUF13-ün üçüncü günü də geniş tədbirlər proqramı ilə yadda qalıb. Həmin gün qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin formalaşdırılması, iqlim dayanıqlılığı, süni intellekt və şəhər idarəçiliyi, "yaşıl" urbanizasiya, sosial bərabərlik və dayanıqlı nəqliyyat kimi mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.
Üçüncü gün çərçivəsində xüsusi diqqət çəkən hadisələrdən biri Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Türkiyənin Trabzon şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında memorandumun imzalanması olub.
Həmçinin, WUF tarixində ilk dəfə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə "WUF13 QHT Forumu: Qlobal Tərəfdaşlıqlar və Qərarvermə" ("WUF13 NGO Forum") keçirilib.
182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi WUF13 mayın 22-dək davam edəcək. "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş forum hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bir araya gətirərək dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edir.
